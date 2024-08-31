Вчера, 30 августа, состоялись два матча 3-го тура итальянской Серии А. «Венеция» на своём поле уступила «Торино» со счётом 0:1, а «Интер» дома разгромил «Аталанту» — 4:0.

Результаты матчей чемпионата Италии 30 августа:

«Венеция» — «Торино» — 0:1;

«Интер» — «Аталанта» — 4:0.

Турнирную таблицу итальянской Серии А возглавляет миланский «Интер». Команда набрала семь очков за три матча. На второй строчке располагается «Торино», заработав семь очков. Третье место занимает «Ювентус», у которого шесть очков. В зоне вылета располагаются «Болонья» (1), «Комо» (1) и «Лечче» (0).

Сегодня, 31 августа, тур продолжится четырьмя матчами: «Лечче» — «Кальяри», «Болонья» — «Эмполи», «Наполи» — «Парма» и «Лацио» — «Милан».