Осимхен не перейдёт в «Челси» и продолжит карьеру в «Наполи» — Хоукинс

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен принял решение не переходить в лондонский «Челси», заинтересованный в его услугах, и остаться в неаполитанском клубе. Об этом сообщает журналист Фабрис Хоукинс в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее в СМИ появилась информация, что нигерийский нападающий отклонил предложение английского клуба на заработную плату в размере £ 155 тыс. (€ 184 тыс.) в неделю. Подчёркивалось, что представители «Челси» не оставляют попыток убедить Осимхена присоединиться к ним.

В сезоне-2023/2024 итальянского чемпионата Виктор Осимхен сыграл 25 матчей, отметившись 15 голами и тремя результативными передачами. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего нападающего в € 100 млн.

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