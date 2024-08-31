Публикации о Соболеве в телеграм-канале «Зенита» собрали тысячи негативных реакций

В официальном телеграм-канале санкт-петербургского «Зенита» преобладают негативные реакции на публикациях о новичке клуба Александре Соболеве. Вчера, 30 августа, «Зенит» объявил о трансфере Соболева из московского «Спартака».

Ниже приведены примеры публикаций, посвящённых резонансному переходу.

Фото: Телеграм-канал «Зенита»

Фото: Телеграм-канал «Зенита»

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 27-летний Александр Соболев провёл за «Спартак» один матч. Результативными действиями нападающий не отметился. Футболист был отстранён от тренировок с основной командой.

Сегодня, 31 августа, «Зенит» в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги встретится с «Пари Нижний Новгород». Команды будут играть на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Начало встречи — в 17:30 мск.