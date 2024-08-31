Обамеянг признался, что переход в «Барселону» помог ему справиться с депрессией

Бывший нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг признался, что он находился в состоянии депрессии перед переходом в каталонский клуб из лондонского «Арсенала» зимой 2022 года.

«До перехода в «Барсу» я был в депрессии из-за состояния здоровья моих родителей и начал часто выпивать. «Барса» дала мне шанс, и я всегда буду благодарен ей за это. Мне ещё никогда не нравилось так играть в футбол и ходить на тренировки [как в «Барселоне»]. Я даже ходил заниматься с командой в выходные дни, что уже должно вам многое объяснить», — приводит слова габонского футболиста журналист Микель Бласкес в соцсети Х (ранее Twitter).

Обамеянг выступал в составе «Барселоны» с января по сентябрь 2022 года. За этот период он сыграл 24 матча во всех турнирах, в которых забил 13 голов и сделал один ассист.

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