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Журналист назвал единственное условие, при котором Осимхен покинет «Наполи»

Журналист назвал единственное условие, при котором Осимхен покинет «Наполи»
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Нигерийский нападающий «Наполи» Виктор Осимхен покинет Неаполь в ближайшее время только в том случае, если саудовский «Аль-Ахли» предложит очень хорошую цену за футболиста до понедельника, 2 сентября, сообщил журналист Фабрис Хоукинс в социальных сетях.

Напомним, ранее сообщалось, что форвард отклонил предложение «Челси» на заработную плату в размере £ 155 тыс. (€ 184 тыс.) в неделю.

В сезоне-2023/2024 итальянского чемпионата Виктор Осимхен сыграл 25 матчей, отметившись 15 голами и тремя результативными передачами. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего нападающего в € 100 млн.

Отметим, что в европейских топ-лигах трансферное окно закрывается 30 августа.

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