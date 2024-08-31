«Фиорентина» арендовала у «Ромы» 22-летнего хавбека Эдоардо Бове

«Фиорентина» на своём официальном сайте объявила об аренде у «Ромы» 22-летнего полузащитника Эдоардо Бове до конца нынешнего сезона с обязательным правом выкупа при соблюдении определённых условий.

Фото: ФК «Фиорентина»

Бове является воспитанником академии римского клуба. В составе основной команды «Ромы» Бове принял участие в 92 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. В минувшем сезоне 22-летний футболист сыграл 45 матчей во всех соревнованиях, в которых забил один гол и сделал два ассиста.

Действующее трудовое соглашение игрока с римским клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

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