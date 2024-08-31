«После этого обсуждения были отравлены». Агент Та — о срывах переговоров с «Баварией»

Макс Билефельд, агент защитника леверкузенского «Байера» Жонатана Та, назвал причину, по которой переговоры по переходу его подопечного в «Баварию» не получили дальнейшего развития.

«Есть одна вещь, которая действительно осложнила переговоры. Это публичные заявления Фернандо Карро (главный исполнительный директор «Байера». — Прим. «Чемпионата»). Это перевело ситуацию из плоскости переговоров в плоскость личного вопроса, и после этого обсуждения были отравлены.

Мы все, включая Жонатана, хотели бы, чтобы Фернандо Карро отнёсся к этому более профессионально. С нашей точки зрения, это было непрофессионально», — приводит слова Билефельда журналист Флориан Плеттенберг в социальных сетях.

Напомним, ранее Карро раскритиковал спортивного директора «Баварии» Макса Эберля, комментируя ситуацию вокруг трансфера Джонатана Та, и заявил, что не станет вести с ним переговоры. Позднее он принёс извинения.