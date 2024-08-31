Гвардиола заявил, что Фоден не сможет играть за «Ман Сити» до конца паузы на матчи сборных

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что крайний нападающий «горожан» Филип Фоден пропустит ближайший матч 3-го тура чемпионата Англии с «Вест Хэмом», который состоится сегодня, 31 августа, и присоединится к команде после международного перерыва.
«Надеюсь, после перерыва он будет готов! Он чувствовал себя неважно после игры с «Челси». Фил всё ещё чувствует себя не идеально, поэтому мы дадим ему время на восстановление», — приводит слова Гвардиолы City Report со ссылкой на Beanyman Sports в соцсети Х (ранее Twitter).
Фоден не был включён в заявку «Манчестер Сити» на матч 2-го тура АПЛ с «Ипсвич Таун» (4:1). При этом нападающий попал в заявку сборной Англии на сентябрьские матчи Лиги наций УЕФА.
Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: