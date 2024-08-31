В Европе закрылось летнее трансферное окно

В Европе прошёл последний день летнего трансферного окна сезона-2024/2025. Клубы топ-5 европейских лиг теперь смогут совершать трансферы только «на выход».

В Германии все документы должны были быть оформлены еще до 21:00 в пятницу, 30 августа. Во Франции окно закрылось в полночь по московскому времени, а в Англии, Италии и Испании — в 1:00. Больше всех этим летом потратил лондонский «Челси» – €261 млн.

Напомним, зимнее трансферное окно в Европе откроется 1-2 января 2025 года и продлится до 3-4 февраля.

Отметим, что в России летнее окно переходов будет открыто ещё 13 дней и закроется только 12 сентября. Зимнее трансферное окно для клубов Российской Премьер-Лиги будет открыто в период с 23 января по 20 февраля 2025 года.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: