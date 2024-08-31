Радимов прокомментировал переход Соболева из «Спартака» в «Зенит»

Экс-полузащитник «Зенита» и бывший главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался по поводу трансфера в петербургский клуб из московского «Спартака» 27-летнего нападающего Александра Соболева.

«Надо понимать, что ты переходишь в команду, которая является шестикратным чемпионом страны. Мы говорили про конкуренцию. Аргентинец, который пришёл в «Зенит», не дешевле Соболева. А Кассьерра — один из лучших бомбардиров чемпионата. Никто из них просто так место Соболеву отдавать не будет.

Я не удивлюсь как тому, что Соболев может выиграть конкуренцию у таких сильных конкурентов, так и тому, что он может эту конкуренцию проиграть и в следующем году уйти в аренду в другой клуб. Это футбольная жизнь. В «Спартаке» Соболев чувствовал свою незаменимость, а здесь такого не будет», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

30 августа пресс-служба «Зенита» официально объявила о подписании трёхлетнего контракта с Соболевым с опцией продления ещё на один сезон. В текущем сезоне форвард принял участие в одном матче РПЛ, в сезоне-2023/2024 на счету Александра 34 матча во всех турнирах, 10 забитых мячей и девять результативных передач.