Георгий Черданцев отреагировал на переход Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит»

Футбольный комментатор Георгий Черданцев прокомментировал переход нападающего Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

«Довольны все: «Зенит» получил фактурного нападающего с российским паспортом, «Спартак» получил деньги, Сергеев — игровую практику, Соболев — новый вызов в карьере. Так что все довольны», — написал Черданцев в своём телеграм-канале.

Напомним, в летнее межсезонье Соболев был отстранён от основной команды «Спартака» за демонстративное желание перейти в «Зенит». Трудовое соглашение Александра с красно-белыми рассчитано до 30 июня 2026 года.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Соболев провёл за «Спартак» один матч. Результативными действиями нападающий не отметился. В минувшем сезоне на счету 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн.

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