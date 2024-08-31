Черданцев: странная тенденция — уже три форварда ушли из «Спартака» и оказались в «Зените»

Футбольный комментатор Георгий Черданцев прокомментировал переход нападающего Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

«Я не знаю, что там у Соболева произошло со «Спартаком», но налицо странная тенденция: из «Спартака» уходит уже третий российский центральный нападающий и оказывается в «Зените». Погребняк стал лучшим бомбардиром Кубка УЕФА в составе «Зенита», Дзюба в чемпионате забил за «Зенит» 85 и стал топ-игроком. Как проявит себя Соболев в новой команде, покажет время. Но я говорил об этом, и могу повторить: на мой взгляд Соболев в хорошей форме сильнее Кассьеры в отличной форме. Почему «Спартак» так обходится со своими талантами, не понимаю», — написал Черданцев в своём телеграм-канале.

Напомним, в летнее межсезонье Соболев был отстранён от основной команды «Спартака» за демонстративное желание перейти в «Зенит». Трудовое соглашение Александра с красно-белыми рассчитано до 30 июня 2026 года.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Соболев провёл за «Спартак» один матч. Результативными действиями нападающий не отметился. В минувшем сезоне на счету 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн.

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