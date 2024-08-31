Соболев — болельщикам «Зенита»: прошу дать маленький шансик стать своим

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Соболев обратился к болельщикам сине-бело-голубых после перехода в клуб из московского «Спартака».

«Уважаемые болельщики! Я всё прекрасно понимаю. Я понимаю вас. У большинства из вас ко мне негативное отношение, это понятно. Я не прошу вас поддержать меня, я прошу просто дать мне шанс. Даже не шанс, а маленький шансик стать своим. От себя обещаю, что своей игрой, своей самоотдачей, своим отношением к клубу, к болельщикам и к городу я постараюсь этим шансом воспользоваться. «Зенит» — чемпион!» — приводит слова Соболева официальный сайт петербуржцев.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Соболев провёл за «Спартак» один матч. Результативными действиями нападающий не отметился. В минувшем сезоне на счету 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн.

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