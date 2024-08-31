Рахим Стерлинг подписал контракт с «Арсеналом» — журналист Фабрицио Романо

Нападающий «Челси» Рахим Стерлинг продолжит карьеру в лондонском «Арсенале».

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсетях, Cтерлинг подписал контракт с «пушкарями». Отмечается, что английский футболист отправится в новую команду в аренду на сезон, а сделка не включает в себя право выкупа игрока.

Ранее Рахим Стерлинг также выступал в «Ливерпуле» и «Манчестер Сити». В минувшем сезоне Стерлинг принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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