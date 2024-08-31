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Во «Фратрии» отреагировали на объявление Соболева игроком «Зенита»

«Фратрия», активная фанатская группировка московского «Спартака», в социальных сетях, прокомментировала переход нападающего Александра Соболева из стана красно-белых в санкт-петербургский «Зенит».

«Прощай! Александр Соболев покинул «Спартак». В этом человеке ошиблись миллионы болельщиков красно-белых», — говорится в публикации «Фратрии».

Напомним, в летнее межсезонье Соболев был отстранён от основной команды «Спартака» за демонстративное желание перейти в «Зенит».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Соболев провёл за «Спартак» один матч. Результативными действиями нападающий не отметился. В минувшем сезоне на счету 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в € 7,5 млн.

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