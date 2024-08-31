«Арсенал» объявил о переходе Рахима Стерлинга из «Челси»

«Арсенал» объявил о переходе английского вингера Рахима Стерлинга из лондонского «Челси».

Английский футболист будет выступать в новой команде на правах аренды до конца сезона-2024/2025.

Ранее Рахим Стерлинг также играл в «Ливерпуле» и «Манчестер Сити». В минувшем сезоне Стерлинг принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с «Челси» рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

Cледующий матч «Арсенал» проведёт с «Брайтоном» в рамках АПЛ на домашнем стадионе сегодня, 31 августа.

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