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«Челси» объявил об аренде Армандо Броя в «Эвертон»

«Челси» объявил об аренде Армандо Броя в «Эвертон»
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22-летний албанский нападающий лондонского «Челси» Армандо Броя проведёт сезон-2024/2025 на правах аренды в «Эвертоне», сообщает официальный сайт «Челси».

Воспитанник клубной академии лондонцев весеннюю часть прошлого сезона отыграл на правах аренды за «Фулхэм», также в своей карьере он играл в аренде за «Саутгемптон» и нидерландский «Витесс». Контракт футболиста с «Челси» действует до конца июня 2028 года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает стоимость Броя в € 22 млн.

В прошедшем сезоне Армандо Броя провёл 19 матчей во всех турнирах за «Челси», отметившись в них двумя голами и одной результативной передачей, а также восемь матчей Премьер-лиги в составе «Фулхэма», в которых записали на свой счёт один голевой пас.

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