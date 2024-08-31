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Рахим Стерлинг прокомментировал свой переход из «Челси» в «Арсенал»

Новичок «Арсенала» Рахим Стерлинг прокомментировал свой переход на правах аренды в лондонский клуб из «Челси».

«Присоединиться к «Арсеналу» — это действительно невероятное чувство. Я счастлив», — приводит слова Стерлинга журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Напомним, футболист будет выступать в «Арсенале» до конца сезона-2024/2025.

Ранее Рахим Стерлинг также играл в «Ливерпуле» и «Манчестер Сити». В минувшем сезоне Стерлинг принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с «Челси» рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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