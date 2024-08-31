Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Брестуа 29 — Сент-Этьен. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер сборной Украины высказался об игре Довбика за «Рому»

Главный тренер сборной Украины высказался об игре Довбика за «Рому»
Аудио-версия:
Комментарии

Сергей Ребров, являющийся главным тренером сборной Украины, прокомментировал выступление украинского форварда «Ромы» Артёма Довбика в первых матчах за итальянскую команду.

— Я всегда с особым интересом просматриваю матчи команд, где играют футболисты сборной или потенциальные кандидаты в неё. Смотрел первые игры «Ромы» в Серии А, видно, что команда Даниэле Де Росси ещё не набрала необходимых кондиций. Однако есть уверенность, что в течение сезона «Рома» будет добавлять.

– Что скажете об уровне игры Довбика? Как-то Артём пока чувствует себя не совсем в своей тарелке, как мне кажется. Пока без голов…

– Довбику нужно время. Понимаете, когда он был в «Жироне», то команда играла на него, а в «Роме» – нет. Было огромное количество фланговых передач конкретно на Артёма. Если проанализировать, то большинство своих голов в Испании он забил из пределов вратарской.

А игроки «Ромы» пока так не играют, не грузят на Довбика. Хотя у него в первых двух поединках было два неплохих голевых момента, мог забивать, но попал в перекладину. Я верю, что и «Рома», как я уже говорил, и Довбик лично, от игры к игре будут прибавлять.

– Может, Довбику для голов не хватает Цыганкова?

– Возможно. Цыганков действительно очень много помогал Довбику в «Жироне», активно ассистировал на него. Но не забывайте о Савиньо, с передач которого Артём забил не один и не два гола.

Сейчас Довбику нужно время, чтобы адаптироваться к Серии А, новой команде, своим новым партнёрам, -приводит слова Реброва «Украинский футбол».

Артём Довбик перешел в «Рому» в августе 2024 года из «Жироны». 27-летний форвард сыграл в двух матчах Серии А и не отличился результативными действиями. Римская команда сыграла в ничью с «Кальяри» (0:0) и уступила «Эмполи» (1:2). После двух туров «Рома» находится на 15-й позиции в турнирной таблице чемпионата Италии.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире

Материалы по теме
Де Росси оценил дебют Довбика в «Роме»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android