Главный тренер сборной Украины высказался об игре Довбика за «Рому»

Сергей Ребров, являющийся главным тренером сборной Украины, прокомментировал выступление украинского форварда «Ромы» Артёма Довбика в первых матчах за итальянскую команду.

— Я всегда с особым интересом просматриваю матчи команд, где играют футболисты сборной или потенциальные кандидаты в неё. Смотрел первые игры «Ромы» в Серии А, видно, что команда Даниэле Де Росси ещё не набрала необходимых кондиций. Однако есть уверенность, что в течение сезона «Рома» будет добавлять.

– Что скажете об уровне игры Довбика? Как-то Артём пока чувствует себя не совсем в своей тарелке, как мне кажется. Пока без голов…

– Довбику нужно время. Понимаете, когда он был в «Жироне», то команда играла на него, а в «Роме» – нет. Было огромное количество фланговых передач конкретно на Артёма. Если проанализировать, то большинство своих голов в Испании он забил из пределов вратарской.

А игроки «Ромы» пока так не играют, не грузят на Довбика. Хотя у него в первых двух поединках было два неплохих голевых момента, мог забивать, но попал в перекладину. Я верю, что и «Рома», как я уже говорил, и Довбик лично, от игры к игре будут прибавлять.

– Может, Довбику для голов не хватает Цыганкова?

– Возможно. Цыганков действительно очень много помогал Довбику в «Жироне», активно ассистировал на него. Но не забывайте о Савиньо, с передач которого Артём забил не один и не два гола.

Сейчас Довбику нужно время, чтобы адаптироваться к Серии А, новой команде, своим новым партнёрам, -приводит слова Реброва «Украинский футбол».

Артём Довбик перешел в «Рому» в августе 2024 года из «Жироны». 27-летний форвард сыграл в двух матчах Серии А и не отличился результативными действиями. Римская команда сыграла в ничью с «Кальяри» (0:0) и уступила «Эмполи» (1:2). После двух туров «Рома» находится на 15-й позиции в турнирной таблице чемпионата Италии.

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