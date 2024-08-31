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Мануэль Нойер отреагировал на результат жеребьёвки ЛЧ для «Баварии»

Мануэль Нойер отреагировал на результат жеребьёвки ЛЧ для «Баварии»
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Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал итоги жеребьевки Лиги чемпионов-2024/25 для своего клуба.

«Это будут очень увлекательные матчи против очень хороших соперников. Но мы заходим в новую фазу лиги с уверенностью, что сразу квалифицируемся. Мы хотим показать, как мы противостоим другим командам и как мы можем побеждать, особенно в матчах с командами из первой корзины.

«Барселона» и «ПСЖ» хорошо начали сезон. Мы снова увидим Ханси Флика и его тренерский штаб, и мы с нетерпением ждём этого, особенно на выезде в Барселоне. «Шахтёр» – команда, много лет играющая в Лиге чемпионов. Игра состоится в Гельзенкирхене, это, конечно, домашняя игра для меня и очень особенная.

«Бенфика» – очень сильная команда, которая в последние годы часто показывала, что всегда способна выйти в плей-офф. Также у нас уже есть опыт против «Динамо» Загреб. «Слован», безусловно, получит импульс от прохождения квалификации. Что касается «Астон Виллы», то нашим англичанам будет особенно приятно играть в Англии», – приводит слова Нойера официальный сайт клуба.

Напомним, недавно Нойер объявил о завершении карьеры в сборной Германии.

Мануэль Нойер вернулся к тренировкам

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