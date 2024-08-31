Анчелотти отреагировал на слова журналиста о голевой засухе Килиана Мбаппе

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал адаптацию форварда Килиана Мбаппе в мадридском клубе и его результативность.

– Мбаппе ещё адаптируется?

– И прогрессирует. Он работает со смирением и хорошо справляется с этим. Его адаптация проходит хорошо.

– Как он себя чувствует? Его голевая засуха беспокоит?

– Он в последний раз забивал гол 14 августа в матче с «Аталантой». Прошло всего две недели. Сейчас не время для того, чтобы волноваться. Ни нам, ни ему. Он хочет забить, это точно. И он это сделает, – привоидит слова Анчелотти AS.

Напомним, в четырёх официальных матчах нынешнего сезона в составе «Реала» Килиан Мбаппе записал в свой актив лишь один гол, не отметившись результативными передачами.

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