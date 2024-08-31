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Саудовская Аравия предложит Винисиусу контракт на € 1 млрд с невероятными условиями

Саудовская Аравия предложит Винисиусу контракт на € 1 млрд с невероятными условиями
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Государственный инвестиционный фонд правительства Саудовской Аравии хочет заключить контракт с форвардом «Реала» Винисиусом Жуниором на 5 лет как со спортсменом и на 10 лет как с послом чемпионата мира-2034, сообщает Globo Esporte.

Ранее была информация, что Винисиус не покинет Европу, пока не получит «Золотой мяч». В этом году он является одним из главных фаворитов на награду. По мнению саудитов, это может помочь им в переговорах.

Основные пункты возможного контракта Винисиуса Жуниора:

  • € 1 млрд  за 5 лет футбольного контракта.
  • Свобода выбора следующего клуба в 2029 году.
  • Роль посла чемпионата мира-2034 и чемпионата Саудовской Аравии.
  • Возможность получить местную должность в стране после завершения карьеры игрока.

Источник также сообщает, что так как дорогостоящие контракты со звёздами футбола, в частности Неймаром и Криштиану Роналду, заканчиваются летом 2025-го, — саудиты видят в этом возможность освободить средства для прихода Винисиуса. Потенциальными клубами бразильца называют «Аль-Хиляль», «Аль-Иттихад» и «Аль-Наср». Также сообщается, что официального предложения игрок пока не получал.

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