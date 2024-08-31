Флик установил рекорд десятилетия среди тренеров «Барселоны»

28 августа «Барселона» обыграла «Райо Вальекано» в 3-м туре Ла Лиги – 2:1. Для каталонцев это третья победа подряд в новом сезоне. Ранее они обыграли «Валенсию» (2:1) и «Атлетик» (2:1). Таким образом, недавно возглавивший клуб Ханс-Дитер Флик установил рекорд.

Он стал первым тренером каталонцев за последние 10 лет, стартовавшим с трёх побед подряд.

В последний раз такое удавалось Луису Энрике в 2014-м. А с 1988 года – Йоханну Круиффу, Карлесу Решаку и Тито Виланове.

После этой победы «Барселона» набрала девять очков и занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры. «Райо Вальекано» имеет в своём активе четыре очка и находится на восьмом месте. Ранее Флик руководил сборной Германии, «Баварией» и другими клубами.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире