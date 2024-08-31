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Главный тренер «Челси» Мареска сделал комплимент Михаилу Мудрику

Главный тренер «Челси» Мареска сделал комплимент Михаилу Мудрику
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Рулевой «Челси» Энцо Мареска заявил, что он не объяснял украинскому полузащитнику Михаилу Мудрику причину его замены в матче 2-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном» (6:2).

Англия — Премьер-лига . 2-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
2 : 6
Челси
Лондон
0:1 Джексон – 2'     1:1 Кунья – 27'     1:2 Палмер – 45'     2:2 Странн Ларсен – 45+6'     2:3 Мадуэке – 49'     2:4 Мадуэке – 58'     2:5 Мадуэке – 63'     2:6 Феликс – 80'    

«Я говорил с Мишей с начала сезона. Это было пять-шесть раз. Я не говорил с ним после матча с «Вулвз». Он очень умён и может понять причину, почему его заменили», — приводит слова Марески Football London.

Напомним, в этом матче Мудрик был заменён сразу после перерыва.

Михаил Мудрик перешёл в «Челси» из «Шахтёра» в январе 2023 года. Сумма трансфера составила € 70 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2031 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает украинского футболиста в € 35 млн. В минувшем сезоне Мудрик сыграл 41 матч, забил семь мячей и отдал две голевые передачи. В текущем сезоне на его счету одна игра в АПЛ и ни одного результативного действия.

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