«Возможно, в будущем потратим больше». Гвардиола — о низких расходах «Ман Сити» на рынке

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о небольших расходах «горожан» в период летнего трансферного окна, которое закрылось в ночь с 30 на 31 августа.

«Возможно, в будущем придётся потратить больше. Но сейчас всё так, как есть. Я по-прежнему уверен в сформировавшейся команде», — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, нынешним летом «Манчестер Сити» приобрёл у «Труа» крайнего нападающего Савио. В СМИ появлялась информация, что манкунианцы заплатили за его трансфер € 25 млн. Также «Манчестер Сити» подписал контракт с полузащитником Илкаем Гюндоганом, который присоединился к клубу бесплатно.

После двух туров чемпионата Англии «горожане» набрали шесть очков и занимают первое место.

Гвардиола расплакался на вопросе об уходе Клоппа: