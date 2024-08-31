Костанца: верю, что «Крылья Советов» останутся в РПЛ

Бразильский полузащитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца считает, что самарский клуб не покинет Российскую Премьер-Лигу по итогам нынешнего сезона. Напомним, после шести туров чемпионата России «Крылья Советов» набрали шесть очков и занимают девятое место.

«Конечно, я верю, что «Крылья» останутся в РПЛ по итогам сезона. Вы же понимаете, что на старте мы играли с сильными командами. Это был хороший урок для нас. Но сейчас я верю, что дальше будет лучше», — сказал Костанца в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В нынешнем сезоне Костанца принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

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