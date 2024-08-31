«Лион» арендовал у «Галатасарая» ивуарийского нападающего Уилфрида Заха

Ивуарийский нападающий «Галатасарая» Уилфрид Заха продолжит карьеру в «Лионе» на правах аренды до конца нынешнего сезона, сообщает пресс-служба французской команды.

Сообщается, что сумма сделки составила € 3 млн.

Форвард присоединился к «Галатасараю» в 2023 году, в составе турецкого клуба он провёл в общей сложности 43 матча, забил 10 голов и завоевал чемпионский титул Турции в мае прошлого года. До этого всю карьеру Заха провёл в Англии, где выступал за такие клубы, как «Кристал Пэлас», «Кардифф Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Напомним, вчера, 30 августа, «Лион» одержал первую победу в новом сезоне Лиги 1, совершив впечатляющий камбэк во втором тайме домашнего матча со «Страсбургом» (4:3). Хозяева забили три мяча за 11-минутный интервал.