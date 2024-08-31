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Флик рассказал, какой аспект игры должна улучшить «Барселона»

Флик рассказал, какой аспект игры должна улучшить «Барселона»
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ответил на вопрос, какой аспект игры необходимо улучшить сине-гранатовым для дальнейшего прогресса.

«Очень важно, чтобы мы были включены в игру с самого начала. Не нужно ждать 10 минут, чтобы зарядить батарейки. Крайне важно выкладываться на 100% с самого начала матча. Это просто необходимо, это часть нашей игровой идеи. Мы установили высокие стандарты», — приводит слова Флика AS.

Напомним, после трёх туров Ла Лиги «Барселона» набрала девять очков и занимает первое место. Сегодня, 31 августа, в матче 4-го тура чемпионата Испании подопечные Флика встретятся с «Вальядолидом». Игра начнётся в 18:00 по московскому времени.

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