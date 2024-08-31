Чемпионат России по футболу: расписание 7-го тура РПЛ сезона-2024/2025

Сегодня, 31 августа, стартует 7-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих матчей.

Расписание матчей 7-го тура чемпионата России (время московское):

31 августа, суббота

15:00. «Химки» — ЦСКА

17:30. «Пари НН» — «Зенит»

19:45. «Спартак» — «Рубин»

20:00. «Ахмат» — «Акрон»

1 сентября, воскресенье

15:00. «Оренбург» — «Динамо» Москва

17:30. «Крылья Советов» — «Динамо» Махачкала

19:45. «Локомотив» — «Краснодар»

20:00. «Ростов» — «Факел»

После шести туров турнирную таблицу чемпионата России возглавляет московский «Локомотив», набравший 15 очков. Вторым идёт «Зенит» с 14 очками. Тройку лучших замыкает «Краснодар», имеющий в своём активе 12 очков.