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Чемпионат России по футболу: расписание 7-го тура РПЛ сезона-2024/2025

Чемпионат России по футболу: расписание 7-го тура РПЛ сезона-2024/2025
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Сегодня, 31 августа, стартует 7-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих матчей.

Расписание матчей 7-го тура чемпионата России (время московское):

31 августа, суббота

  • 15:00. «Химки» — ЦСКА
  • 17:30. «Пари НН» — «Зенит»
  • 19:45. «Спартак» — «Рубин»
  • 20:00. «Ахмат» — «Акрон»

1 сентября, воскресенье

  • 15:00. «Оренбург» — «Динамо» Москва
  • 17:30. «Крылья Советов» — «Динамо» Махачкала
  • 19:45. «Локомотив» — «Краснодар»
  • 20:00. «Ростов» — «Факел»

После шести туров турнирную таблицу чемпионата России возглавляет московский «Локомотив», набравший 15 очков. Вторым идёт «Зенит» с 14 очками. Тройку лучших замыкает «Краснодар», имеющий в своём активе 12 очков.

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