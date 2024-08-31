Айван Тони стал игроком саудовского «Аль-Ахли»

«Аль-Ахли» в своих социальных сетях объявил о переходе 28-летнего нападающего Айвана Тони из «Брентфорда». Контракт с игроком рассчитан до 2028 года.

Фото: ФК «Аль-Ахли»

Ранее в СМИ появлялась информация, что саудовский клуб заплатит £ 47,5 млн (€ 56,4 млн) за переход английского футболиста. Подчёркивалось, что заработная плата Тони составит около € 18 млн в год.

Тони выступал в составе «Брентфорда» с сентября 2020 года. В минувшем сезоне он принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. В общей сложности нападающий провёл на поле 1449 минут. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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