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Тренер «Интер Майами» рассказал о состоянии здоровья травмированного Месси

Тренер «Интер Майами» рассказал о состоянии здоровья травмированного Месси
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Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино ответил на вопрос о состоянии здоровья 37-летнего нападающего Лионеля Месси, получившего травму ноги во время финального матча Кубка Америки — 2024 с Колумбией (1:0), который состоялся 15 июля.

Кубок Америки — 2024 . Финал
15 июля 2024, понедельник. 04:20 МСК
Аргентина
Окончен
1 : 0
ДВ
Колумбия
1:0 Мартинес – 112'    

«Вот уже несколько недель он работает с мячом под присмотром медицинской бригады и физиотерапевтов. Также он постепенно встраивается в работу с командой. Это травма, которая длится более шести недель, поэтому нам нужно сохранять спокойствие и быть абсолютно уверенными в том, что Месси восстановился», — приводит слова Мартино Goal.

Месси выступает в составе «Интер Майами» с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился 25 голами и 16 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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