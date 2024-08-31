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Николай Наумов: сколько российских игроков погубил «Зенит»? Это футбольный кашалот

Николай Наумов: сколько российских игроков погубил «Зенит»? Это футбольный кашалот
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов критически высказался о кадровой политике «Зенита».

«Если Семак выступал против трансфера Соболева, то он поступал очень мудро. «Зенит» сегодня — это футбольный кашалот. Кит питается так, что загребает всё подряд в свой рот, а потом выплёвывает всё, что не нужно, а нужное заглатывает. Так и работает сегодня «Зенит». Сколько «Зенит» погубил футболистов? Почему-то никто об этом не говорит, а об этом надо говорить! Ведь это люди, но их «Зенит» поманил хорошей зарплатой, статусом и тем, что ты станешь чемпионом. Поэтому футболисты идут в этот клуб.

Набиуллин, Полоз, Новосельцев, Коваленко, Ахметов… Можно назвать больше 20 футболистов, которые испортили свою карьеру при переходе в «Зенит». А клуб, пользуясь своими неограниченными финансовыми возможностями, берёт всех скопом. Сейчас Волков будет сидеть на лавке до скончания века и Горшкова тоже посадят. Глушенков – это приятное исключение, потому что у него высокий уровень и он сумел доказать, что способен играть в «Зените». Все другие российские футболисты в «Зените» не прижились.

«Зенит» очень часто берёт дорогих иностранных футболистов. Мы часто слышим в прессе, и часто Геннадий Орлов говорит: если ты приходишь в «Зенит», то ты должен конкурировать и соответствовать уровню клуба. Пришёл Ахметов, и он совсем никакой. Но дело в том, что Семаку покупают 15 бразильцев с аргентинцами за большие деньги. Поэтому ему говорят, что они должны играть и не должны сидеть на лавке, а русские ребята посидят. В «Зените» происходит неравнозначный размен, и мне не нравится вектор развития питерского клуба, он не полезен российскому футболу», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, вчера, 30 августа, в «Зенит» официально перешёл скандальный нападающий «Спартака» Александр Соболев.

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