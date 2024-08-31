«Оренбург» обратился к болельщикам в связи с неудовлетворительными результатами в сезоне

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин обратился к болельщикам команды в связи с неудовлетворительными результатами на старте нового сезона РПЛ и Кубка России.

«Дорогие друзья. Руководство ФК «Оренбург» проводит постоянный мониторинг мнения болельщиков клуба. Мы понимаем Вашу активную заинтересованность в результатах команды. Спасибо, что вы неравнодушны и требовательны. Сложилась непростая ситуация — команда показывает качественную игру, но результат оставляет желать лучшего. Голы на последних минутах, нелогичные результаты, травмы ведущих футболистов, адаптация новичков. Может быть, удача пока не благоволит нам. Но мы видим, как стараются и работают наши спортсмены и тренерский штаб, и верим, что упорный труд обязательно даст результат. Со своей стороны заявляю, что тренерский штаб Давида Деограсии имеет стопроцентный кредит доверия, мы верим и знаем, что вместе с вами исправим сложившуюся ситуацию. Прошу объединиться и поддержать главную команду нашего региона. Это наша область, наш город и наша команда. У нас просто нет другой. Ждём всех вас на матче с «Динамо» на стадионе в воскресенье», – приводит слова Еремякина пресс-служба клуба.

Напомним, после первых шести туров «Оренбург» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ с пятью очками. В группе B Кубка России команда и вовсе замыкает квартет, не имея очков после трёх игр.