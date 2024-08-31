Нападающий «Арсенала» Эдди Нкетиа подписал пятилетний контракт с «Кристал Пэлас»

Нападающий лондонского «Арсенала» Эдди Нкетиа продолжит карьеру в другом клубе из столицы Англии — «Кристал Пэлас», сообщает пресс-служба «орлов».

Сообщается, что стороны заключили пятилетний контракт.

Нкетиа является воспитанником «Арсенала» и провёл в системе «канониров» всю свою карьеру, если не считать непродолжительную аренду в «Лидс». В минувшем сезоне на его счету 27 матчей в АПЛ за «пушкарей», в которых он забил пять мячей.

Нападающий завоевал Кубок Англии с «Арсеналом» в сезоне-2019/2020, а в октябре 2020 года побил рекорд сборной Англии до 21 года, забив 16 голов в 17 матчах на этом уровне.

Напомним, «Кристал Пэлас» не смог набрать очки в первых двух турах нового сезона АПЛ. Команда уступила «Брентфорду» (1:2) и «Вест Хэму» (0:2).