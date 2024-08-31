Стал известен характер травмы Александра Кокорина, полученной в матче с «Омонией 29М»

Российский нападающий «Ариса» из Лимасола Александр Кокорин потянул заднюю мышцу бедра во вчерашнем матче его команды с «Омонией 29М» (1:0) в чемпионате Кипра.

Напомним, форвард был заменён на 33-й минуте, уступив место Георгию Квилитая, который и стал автором единственного гола.

По информации «РБ Спорт», срок восстановления футболиста составит две-три недели. Кокорин сможет вернуться в состав после паузы на матчи сборных.

В новом сезоне чемпионата Кипра на счету россиянина один гол в двух матчах, в которых его команда смогла добиться побед.

33-летний Александр Кокорин перешёл в «Арис» из «Фиорентины» в июле 2024 года в статусе свободного агента. Ранее за команду из Лимасола он выступал на правах аренды.