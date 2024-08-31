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Зарема Салихова отреагировала на переход Соболева в «Зенит» из «Спартака»

Зарема Салихова отреагировала на переход Соболева в «Зенит» из «Спартака»
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Зарема Салихова, жена бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала переход скандального нападающего красно-белых Александра Соболева в «Зенит».

«Хочу высказать слова поддержки и благодарности Александру, спасибо за вклад в серебро, первое место в группе Лиги Европы и Кубок! Надо всегда идти к своей детской мечте с высоко поднятой головой, не оборачиваясь назад, не слышать гул толпы. Сегодня свистят, а завтра будут рукоплескать», — сказала Салихова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, о переходе 27-летнего Соболева в «Зенит» было официально объявлено вчера, 30 августа. В прошлом месяце футболист был отстранён от тренировок с красно-белыми.

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