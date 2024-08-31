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Расписание матчей 8-го тура Первой лиги сезона-2024/2025

Расписание матчей 8-го тура Первой лиги сезона-2024/2025
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Сегодня, 31 августа, матчем «Енисей» — «Балтика» стартовая 8-й тур Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. Представляем вашему вниманию полное расписание указанного тура.

31 августа, суббота:

  • 10:00 мск. «Енисей» — «Балтика»;
  • 12:30 мск. «Уфа» — «Торпедо» Москва;
  • 16:00 мск. «Урал» — «Алания»;
  • 18:00 мск. «Арсенал» Тула — «СКА-Хабаровск».

1 сентября, воскресенье:

  • 16:00 мск. «Сокол» — «Шинник»;
  • 17:30 мск. «КАМАЗ» — «Нефтехимик»;
  • 18:00 мск. «Черноморец» — «Родина»;
  • 19:00 мск. «Сочи» — «Тюмень».

2 сентября, понедельник:

  • 19:30 мск. «Ротор» — «Чайка».

На момент выхода новости первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает тульский «Арсенал», который набрал 15 очков в семи встречах. На второй строчке расположился «Урал», заработавший 14 баллов после семи матчей. Замыкает тройку лидеров московское «Торпедо», набравшее 13 очков в семи встречах.

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