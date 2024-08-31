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Зарема Салихова: было больно видеть Соболева в футболке «Зенита», Александр не Иуда

Зарема Салихова: было больно видеть Соболева в футболке «Зенита», Александр не Иуда
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Зарема Салихова, жена бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, не считает скандального экс-форварда красно-белых Александра Соболева предателем после его перехода в «Зенит».

«Мне очень жаль и больно было видеть Александра в футболке «Зенита». Наш любимый дельфин выбросился на берега Невы. Бывшие тренеры «Спартака» держатся за сердце от такой новости и спрашивают: «Как такое могло произойти? Что случилось?» Ни у Ваноли, ни у Тедеско не было конфликтов с Соболевым. Была запредельная мотивация выигрывать, взаимное уважение и результат. Статистику игрока за годы в клубе не стереть ни из каких видеороликов.

Александр не Иуда, он предан футболу в первую очередь. Он обязательно это докажет всем! Кто предатель во всей этой истории, проявится позже», — сказала Салихова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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