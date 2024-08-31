Расписание матчей Первой лиги 31 августа

Сегодня, 31 августа, в 8-м туре Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025 состоятся четыре матча. Представляем вашему вниманию расписание встреч, которые пройдут в указанный день.

31 августа, суббота:

10:00 мск. «Енисей» — «Балтика»;

12:30 мск. «Уфа» — «Торпедо» Москва;

16:00 мск. «Урал» — «Алания»;

18:00 мск. «Арсенал» Тула — «СКА-Хабаровск».

На момент выхода новости первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает тульский «Арсенал», который набрал 15 очков в семи встречах. На второй строчке расположился «Урал», заработавший 14 баллов после семи матчей. Замыкает тройку лидеров московское «Торпедо», набравшее 13 очков в семи встречах.

На текущий момент последнее, 18-е место в Первой лиге занимает ярославский «Шинник», заработавший пять очков после семи игр. На 17-й строчке расположился «СКА-Хабаровск» (пять баллов в семи встречах).

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