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«Пари НН» — «Зенит»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 31 августа, состоится матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Пари Нижний Новгород» и санкт-петербургский «Зенит». Игра пройдёт на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Иванов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:30 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Пари НН» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала шесть очков за шесть матчей. «Зенит» заработал 14 очков и располагается на второй строчке. На первом месте находится московский «Локомотив», у которого 15 очков за шесть игр.

В минувшем туре «Пари НН» проиграл «Крыльям Советов» со счётом 1:3. «Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» (0:0).

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