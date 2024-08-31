Мостовой — о Соболеве: многие в «Зените» сидят на скамейке и получают удовольствие

Известный российский экс-футболист Александр Мостовой считает, что у скандального бывшего нападающего «Спартака» Александра Соболева были основания для перехода в «Зенит».

«На сегодняшний момент трансфер Соболева в «Зенит» не является скандальным, потому что переход произошёл официально. Месяц назад этот переход был скандальным, потому что его отстранили из «Спартака». Но мы не понимали, что происходило, я всё время говорил, что не надо ничего обсуждать по этому поводу, ведь мы не знаем деталей. Ещё неделю назад я говорил, что по Соболеву придут к какому-то компромиссу, ведь у него контракт со «Спартаком», но он думает, как уйти из клуба. Но чего-то сверхфутбольного в этом трансфере нет, ведь во всех командах и странах бывают такие ситуации.

Но другой вопрос, получится ли у Соболева в «Зените». Потому что есть Кассьерра, Гонду и Сергеев. Поэтому все нападающие будут меняться поочерёдно. Но Соболев тоже понимал, куда он идёт. В «Зените» многие, кто не играет, сидят на скамейке и получают удовольствие. Сыграл пять матчей за сезон, получил медаль, и тебя называют чемпионом. Или уходят в аренду, но имеют контракт с «Зенитом». А герб, майка и флаг, которые являлись идеалами, давно не играют никакой роли. За деньги — да! Но правильно делают, что уходят в «Зенит», ведь такая жизнь», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, о переходе 27-летнего Соболева в «Зенит» было официально объявлено вчера, 30 августа. В прошлом месяце футболист был отстранён от тренировок с красно-белыми.