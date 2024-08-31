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Спартак — Рубин. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:45 Мск
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«Спартак» — «Рубин»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

«Спартак» — «Рубин»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 31 августа, состоится матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московский «Спартак» и казанский «Рубин». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Карасёв. Матч начнётся в 19:45 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2024, суббота. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Рубин
Казань
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 11 очков за шесть матчей. «Рубин» заработал 10 очков и располагается на седьмой строчке. На первом месте находится московский «Локомотив», у которого 15 очков за шесть игр.

В минувшем туре красно-белые сыграли вничью с «Зенитом» (0:0). «Рубин» победил махачкалинское «Динамо» со счётом 2:0.

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