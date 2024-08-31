Чемпионат Англии по футболу: расписание матчей 3-го тура АПЛ сезона-2024/2025
Сегодня, 31 августа, матчем «Арсенал» — «Брайтон» стартует 3-й тур английской Премьер-лиги. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.
31 августа, суббота:
- 14:30 мск. «Арсенал» — «Брайтон»;
- 17:00 мск. «Ноттингем Форест» - «Вулверхэмптон»;
- 17:00 мск. «Лестер» - «Астон Вилла»;
- 17:00 мск. «Ипсвич Таун» - «Фулхэм»;
- 17:00 мск. «Эвертон» - «Борнмут»;
- 17:00 мск. «Брентфорд» - «Саутгемптон»;
- 19:30 мск. «Вест Хэм» - «Манчестер Сити».
1 сентября, воскресенье:
- 15:30 мск. «Ньюкасл» - «Тоттенхэм»;
- 15:30 мск. «Челси» — «Кристал Пэлас»;
- 18:00 мск. «Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль».
После двух туров английской Премьер-лиги первое место с шестью очками занимает «Манчестер Сити». На второй строчке расположился «Брайтон» (шесть баллов). Замыкает тройку лидеров «Ливерпуль», также заработавший шесть очков.
Материалы по теме
Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:
Комментарии