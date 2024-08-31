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Чемпионат Англии по футболу: расписание матчей 3-го тура АПЛ сезона-2024/2025

Чемпионат Англии по футболу: расписание матчей 3-го тура АПЛ сезона-2024/2025
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Сегодня, 31 августа, матчем «Арсенал» — «Брайтон» стартует 3-й тур английской Премьер-лиги. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.

31 августа, суббота:

  • 14:30 мск. «Арсенал» — «Брайтон»;
  • 17:00 мск. «Ноттингем Форест» - «Вулверхэмптон»;
  • 17:00 мск. «Лестер» - «Астон Вилла»;
  • 17:00 мск. «Ипсвич Таун» - «Фулхэм»;
  • 17:00 мск. «Эвертон» - «Борнмут»;
  • 17:00 мск. «Брентфорд» - «Саутгемптон»;
  • 19:30 мск. «Вест Хэм» - «Манчестер Сити».

1 сентября, воскресенье:

  • 15:30 мск. «Ньюкасл» - «Тоттенхэм»;
  • 15:30 мск. «Челси» — «Кристал Пэлас»;
  • 18:00 мск. «Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль».

После двух туров английской Премьер-лиги первое место с шестью очками занимает «Манчестер Сити». На второй строчке расположился «Брайтон» (шесть баллов). Замыкает тройку лидеров «Ливерпуль», также заработавший шесть очков.

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