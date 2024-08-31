«Гранада» Абаскаля установила антирекорд клуба на старте сезона в Сегунде

«Гранада» под руководством бывшего главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля отметилась антирекордом на старте нового сезона в испанской Сегунде.

Андалусийцы проиграли оба стартовых домашних матча во втором по силе дивизионе Испании: 1:2 «Альбасете» в 1-м туре и 1:3 «Уэске» — в 3-м. Такое произошло впервые в истории клуба, хотя «Гранада» провела в Сегунде 35 сезонов.

При этом стоит отметить, что единственный свой выездной матч, который подопечные Абаскаля провели во 2-м туре с «Ферролем», команда выиграла (1:0).

После трёх туров «Гранада» занимает 12-е место в турнирной таблице Сегунды, имея в своём активе три очка.

Напомним, 35-летний Абаскаль возглавлял «Спартак» с 2022 по 2024 год.