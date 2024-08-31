Титов: если Абена действительно здорово играет, то попадёт в состав «Спартака»

Бывший атакующий полузащитник московского «Спартака» Егор Титов поделился мнением о 29-летнем центральном защитнике красно-белых Миенти Абене.

«Хочется, чтобы и другие иностранцы, которые приехали, побыстрее включились, как Барко. Абена очень интересный, говорят, провёл неплохой матч с Махачкалой. Но у меня вопрос: почему он был игроком ротации? Для меня это непонятно.

Я посмотрел картинку, обзор его игры. Видно, что Абена – статный футболист по физическим данным. По игре не видел, не знаю. Если он действительно здорово играет, то попадёт в состав», – приводит слова Титова Metaratings.

29-летний защитник перешёл в «Спартак» из «Ференцвароша» в нынешнем августе. В минувшем сезоне Абена принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

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