«Химки» — ЦСКА: текстовая онлайн-трансляция матча 7-го тура РПЛ начнётся в 15:00

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Сегодня, 31 августа, состоится матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся подмосковные «Химки» и московский ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «Арена Химки». В качестве главного арбитра встречи выступит Василий Казарцев. Стартовый свисток судьи прозвучит в 15:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Химки» занимают 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала шесть очков за шесть матчей. ЦСКА заработал 10 очков и располагается на шестой строчке. На первом месте находится московский «Локомотив», у которого 15 очков за шесть игр.

В минувшем туре чемпионата России красно-синие разгромили «Акрон» со счётом 4:0. «Химки» сыграли вничью с «Ахматом» (3:3).

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