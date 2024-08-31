«Енисей» забил курьёзный автогол в матче Первой лиги с «Балтикой»

В эти минуты в Красноярске на Центральном стадионе имени Ленинского комсомола проходит матч 8-го тура Мелбет Первой лиги, в котором местный «Енисей» принимает калининградскую «Балтику».

На данный момент подходит к концу второй тайм, счёт 2:1 в пользу гостей.

Второй мяч «Балтики» в этой встрече получился в высшей степени курьёзным. На 48-й минуте защитник «Енисея» Томас Рукас в спокойной ситуации отдал пас назад своему вратарю Станиславу Антипину, у которого неожиданно возникли сложности с обработкой, в результате чего мяч оказался в сетке.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео эпизода:

На данный момент красноярский коллектив располагается на 11-м месте в турнирной таблице Первой лиги. «Балтика» в случае итогового успеха временно окажется на четвёртой строчке.