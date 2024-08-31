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«Енисей» забил курьёзный автогол в матче Первой лиги с «Балтикой»

«Енисей» забил курьёзный автогол в матче Первой лиги с «Балтикой»
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В эти минуты в Красноярске на Центральном стадионе имени Ленинского комсомола проходит матч 8-го тура Мелбет Первой лиги, в котором местный «Енисей» принимает калининградскую «Балтику».

Россия — Мелбет Первая лига . 8-й тур
31 августа 2024, суббота. 10:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
1 : 2
Балтика
Калининград
0:1 Никишин – 23'     0:2 Рукас – 48'     1:2 Ломакин – 85'    

На данный момент подходит к концу второй тайм, счёт 2:1 в пользу гостей.

Второй мяч «Балтики» в этой встрече получился в высшей степени курьёзным. На 48-й минуте защитник «Енисея» Томас Рукас в спокойной ситуации отдал пас назад своему вратарю Станиславу Антипину, у которого неожиданно возникли сложности с обработкой, в результате чего мяч оказался в сетке.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео эпизода:

На данный момент красноярский коллектив располагается на 11-м месте в турнирной таблице Первой лиги. «Балтика» в случае итогового успеха временно окажется на четвёртой строчке.

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