Витюгов: если «Крылья» хорошо сыграют в Кубке, а в РПЛ неудовлетворительно — будут вопросы

Полузащитник «Крыльев Советов» Максим Витюгов ответил на вопрос о важности участия самарской команды в Фонбет Кубке России.

— Есть мнение, что Кубок для «Крыльев» не важен — так ли это?

— Нет, это не так. У нас каждая игра важная в любом случае. Но давайте приоритеты немножко расставим: Игорь Витальевич прекрасно понимает, что если мы, условно, дойдём до хорошей стадии в Кубке, но при этом будем в РПЛ неудовлетворительно выступать, то, естественно, к нам будет больше вопросов, нежели, если мы в чемпионате будем выступать удачно и из Кубка вылетим. Никто не говорит, что мы хотим вылететь из Кубка и у нас нет никакой задачи — нет, это не так. Но видите: у нас смешанный состав, а с основным составом в чемпионате пока не так гладко получалось. Понятно, что есть ротация, а из-за этого много невынужденных ошибок, — сказал Витюгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После трёх туров группового этапа Кубка России «Крыльев Советов» не набрали ни одного очка и занимают четвёртое место в квартете А.

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