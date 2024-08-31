«Балтика» одержала вторую подряд победу в Первой лиге, обыграв в гостях «Енисей»

В Красноярске на Центральном стадионе имени Ленинского комсомола завершился матч 8-го тура Мелбет Первой лиги, в котором местный «Енисей» уступил калининградской «Балтике» (1:2).

Счёт на 23-й минуте открыли гости усилиями Кирилла Никишина, замкнувшего прострел с правого фланга. В начале второго тайма «Балтика» удвоила преимущество, однако сделали это сами футболисты «Енисея» — защитник Томас Рукас в спокойной ситуации отдал пас назад своему вратарю Станиславу Антипину, у которого неожиданно возникли сложности с обработкой, в результате чего мяч оказался в сетке. За пять минут до окончания основного времени матча полузащитник Александр Ломакин отыграл один мяч для хозяев, однако на большее «Енисей» сподобиться не смог.

Команда Андрея Тихонова временно осталась на 11-й строчке в турнирной таблице Первой лиги. «Балтика» одержала вторую подряд победу и переместилась на четвёртую строчку.