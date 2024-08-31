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У «Манчестер Сити» лучший трансферный баланс в АПЛ по итогам летнего рынка

У «Манчестер Сити» лучший трансферный баланс в АПЛ по итогам летнего рынка
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Согласно данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, по итогам летнего трансферного окна у «Манчестер Сити» лучший баланс между доходами и расходами среди всех клубов английской Премьер-лиги (+ € 116 млн). «Горожане» потратили € 25 млн и продали футболистов на сумму в € 141 млн.

Худший трансферный баланс по итогам летнего рынка английской Премьер-лиги у «Брайтона» (- € 182,9 млн). «Чайки» потратили € 231 млн, а продали игроков на сумму в € 48,2 млн.

Среди клубов из чемпионата Англии больше всех денежных средств на покупку игроков потратил «Челси» — € 261 млн. В то же время лондонский клуб получил самый большой доход от продаж футболистов — € 175 млн.

После двух туров АПЛ «Манчестер Сити» набрал шесть очков и занимает первое место.

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